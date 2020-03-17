Kulu'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki sürücü yaralandı.
17.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:38
Konya 'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki sürücü yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Beşkardeş Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ş. (86) idaresindeki 06 ABS 95 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Bilal Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA
Kaza saat 12.30 sıralarında Beşkardeş Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ş. (86) idaresindeki 06 ABS 95 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Bilal Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA
Kaynak: İHA
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