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Kulu'da otomobil yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde motor kısmında elektrik şasesinden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:40Kulu'da otomobil yangını
'nın ilçesinde motor kısmında elektrik şasesinden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, otomobil Kırkahvesi kavşağında trafik ışıklarında beklediği sırada çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında duran T.K'ye ait olan 42 ACB 403 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine sürücü ve vatandaşlar kaputu açarak su ve yangın söndürme tüpleri ile söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelerek yangına müdahale etti ve soğutma çalışması yaptı. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının motor kısmında meydana gelen elektrik şasesinden kaynaklandığı belirtildi. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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