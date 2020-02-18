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Kulu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

18.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:04Kulu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı
'nın ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kulu-Ankara-Konya yolu hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu R.P.'nin kullandığı 42 TB 860 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç.'nin kullandığı 42 M 1015 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sırasında her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların yolu kapatmalarının üzerine bölgede trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Araç, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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