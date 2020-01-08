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Kulu'da Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfı açıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda açılan robotik kodlama ve teknoloji sınıfı düzenlenen törenle açıldı.

08.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:36Kulu'da Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfı açıldı
'nın ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda açılan robotik kodlama ve teknoloji sınıfı düzenlenen törenle açıldı.
Okuldaki sınıfın donanımı için gereken finansal destek Kulu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından karşılanırken törende konuşan okul müdürü Cem Arslan derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan katkı ve desteklerinden dolayı Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Yiğitalp'e bir teşekkür plaketi verdi.
Törenin sonunda öğrenciler tarafından üretilen robotların gösterileri izlendi.
Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Şube Müdürü Zafer Yiğitalp, Kulu Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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