25.06.2019 13:55
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Kulu'da "sağlıklı yaşam" yürüyüşü düzenlendi

Kulu

Kulu'da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "sağlıklı yaşam" yürüyüşü düzenlendi.

Kulu 'da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "sağlıklı yaşam" yürüyüşü düzenlendi.
Mevlana Parkı'nda, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan , Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükçelik, İlçe Sağlık Müdürü Önder Aydemir, protokol üyüleri ve kamu çalışanları katıldı.
Kaymakam Budan, yaptığı açıklamada, hayatın içine hareketi ve sporu katmak için farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatlerini çekmek için bir faaliyette bulunuyoruz. Obezite ve kronik hastalıklarla mücadele kapsamında hareketin, insan sağlığı için çok önemli olduğunu unutmamalıyız." diye konuştu.
Kaynak: AA
Kulu , Güncel

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