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Kulu'da Sanayi Kavşağı Alt Geçidinde sona yaklaşıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Sanayi Sitesi Kavşağı Alt Geçit inşaatı devam ediyor.

26.09.2019 13:13Kulu'da Sanayi Kavşağı Alt Geçidinde sona yaklaşıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde Sanayi Sitesi Kavşağı Alt Geçit inşaatı devam ediyor.

Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkisinde bulunan ve ölümlü, yaralanmalı, maddi hasarlı trafik kazalarının eksik olmadığı Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında, bu tarz kazaların yaşanmaması amacıyla 18 Haziran tarihinde bölgede araç alt geçidi yapımı çalışmalarına başlanmıştı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yüklenici firma yetkililerince devam eden alt geçit inşaatının, neredeyse yarıya geldiği ve 3-4 ay içerisinde tamamlanması planlanlanıyor. Alt geçidin, tahmini olarak Kasım ayının sonunda veya yıl sonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının planlandığı belirtildi. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: İHA

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