Kulu'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ceza uygulandı
Konya'nın Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda, sokağa çıkma yasağına uymayan 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 8 kişiye para cezası uygulandı.
12.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:30
Polis ekiplerinin ilçede yaptığı uygulamalar çerçevesinde, sokakta gezerken yakalanan üç kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Kulu Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Konya yolu denetim noktasında durdurulan hafif ticari araçtakilerin, seyahat izni olmadığı ortaya çıktı.
Suriye uyruklu oldukları öğrenilen sürücünün ehliyetinin olmadığı ve araç içerisinde bulunan 5 Suriye uyruklu yolcudan 2'sinin kimliği olmadığı tespit edildi.
Araçtaki 5 kişi, İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.
Yapılan işlemlerin ardından sürücü ve araç içerisindekilere toplamda 13 bin 470 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA