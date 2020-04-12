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Kulu'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ceza uygulandı

Konya'nın Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda, sokağa çıkma yasağına uymayan 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 8 kişiye para cezası uygulandı.

12.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:30
Kulu'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ceza uygulandı
Konya 'nın Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda, sokağa çıkma yasağına uymayan 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 8 kişiye para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin ilçede yaptığı uygulamalar çerçevesinde, sokakta gezerken yakalanan üç kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Kulu Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Konya yolu denetim noktasında durdurulan hafif ticari araçtakilerin, seyahat izni olmadığı ortaya çıktı.
Suriye uyruklu oldukları öğrenilen sürücünün ehliyetinin olmadığı ve araç içerisinde bulunan 5 Suriye uyruklu yolcudan 2'sinin kimliği olmadığı tespit edildi.
Araçtaki 5 kişi, İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan işlemlerin ardından sürücü ve araç içerisindekilere toplamda 13 bin 470 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Konya, Kulu, Güncel
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