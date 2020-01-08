Haberler » Güncel » Kulu'da sokak hayvanları için barınak - Haber

Kulu'da sokak hayvanları için barınak

Konya'nın Kulu ilçesinde, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için seyyar barınaklar yapıldı.

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:52 Kulu'da sokak hayvanları için barınak
'nın ilçesinde, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için seyyar barınaklar yapıldı.

Olumsuz kış şartlarında sokak hayvanları için alınan önlemler çerçevesinde sokak köpekleri ile kediler için barınaklar yapan Kulu Belediyesi, ahşaptan yapılan kulübeler ile çift katlı kedi barınaklarını ilçede belirlenecek yerlere yerleştirecek. Barınaklarda hayvanların yiyecek ihtiyaçları ise görevliler tarafından lokantalar, kasaplar, fırınlar ve vatandaşların çöp konteynerlerinin yanına bıraktıkları yemek artıkları toplanarak temin edilecek. Günün belirli saatlerinde toplanan yiyecekler, kulübelerin yanına bırakılarak hayvanların barınaklara alışması sağlanacak. Kulu'da 10 adet köpek evi ve barınağı ile 5 adet çift katlı kedi evi ve barınağı yapılacağı bildirildi. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:30   Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (2) - Haber
12:30   Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri - Haber
12:30   Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haber
12:30   Erciş, Ağrı ve Kars şeker fabrikalarının kotaları artırıldı - Haber
12:30   Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:32:26