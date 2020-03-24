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Kulu'da sosyal destek grubu kuruldu

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş, üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi çerçevesinde Kulu'da Kaymakam Ali Edip Budan başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.

24.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:50
Kulu'da sosyal destek grubu kuruldu
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş, üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi çerçevesinde Kulu 'da Kaymakam Ali Edip Budan başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Murat Ünver, Garnizon Komutanı Teğmen Ahmet Kılıç, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkılıç, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Önder Aydemir, Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Önder Gönen ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Kınalı katıldı.
İlçede çalışma grubu çerçevesinde toplamda 10 polis memurunun görev aldığını belirten Kaymakam Budan, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başladık. Bu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Bakanlığımızca belirlenen 112, 155, 156 çağrı numaraları ile Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan sabit telefon 0332 641 64 44 telefon numarası ve 0332 641 25 15 faks numarası ile bizlere ulaşabileceklerdir. Kendilerine her türlü imkanı sağlamak için bütün kamu kurumlarımızla işbirliği içerisinde hareket edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Ali Edip Budan, Kulu, Güncel

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