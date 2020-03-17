Kulu'da tipi ulaşımı zorlaştırıyor
Konya'nın Kulu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda araçlar mahsur kaldı.
17.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:12
Konya 'nın Kulu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda araçlar mahsur kaldı.
Karacadağ eteklerinde bulunan mahallelerde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.
Kapanan yollarda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerinin iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı.
Jandarma ekipleri de yollarda sürücülere zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Karacadağ eteklerinde bulunan mahallelerde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.
Kapanan yollarda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerinin iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı.
Jandarma ekipleri de yollarda sürücülere zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA
Manşet
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