Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kulu'da trafik kazası: 6 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

16.08.2019 09:39 Kulu'da trafik kazası: 6 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Kulu - Cihanbeyli yolu Tuzyaka Beşkardeş Kavşağında meydana geldi. Güven T'nin kullandığı 42 GC 104 plakalı hafif ticari araç kavşakta Mehmet Ö. idaresindeki 06 ADP 833 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına çıkan 06 ADP 833 plakalı araçta bulunan yolcular Aysun Ö. (45), Reyhan Ö. (4), Eda Buse Ö., Elif Ö., Aysel E. ve Muvaffak E. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:00   Göç eden leylekler için elektrikler kesildi
10:57   Çeşme'de 47 göçmen yakalandı
10:56   Avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek
10:55   Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
10:55   PKK sempatizanları adliyede
10:54   Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
10:52   Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu