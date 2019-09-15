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Kulu'da traktör devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15.09.2019 11:16Kulu'da traktör devrildi: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi ile Yaraşlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Yaraşlı Mahallesine doğru giden S.D. (60) idaresindeki plakası alınamayan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü S.D. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı S.D., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü S.D.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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