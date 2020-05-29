Kulu'da uzun aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Konya'nın Kulu ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır toplu olarak kılınamayan cuma namazı ilk kez kılındı.

Kulu'da uzun aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:25
Konya'nın Kulu ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır toplu olarak kılınamayan cuma namazı ilk kez kılındı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler normalleşme süreci ile birlikte bugün kısmen ibadete açıldı. Bu kapsamda yaklaşık iki aydır kapalı olan Kulu Merkez Camisi olmak üzere aynı anda 3 bin kişinin ibadet yapabileceği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Cami bahçesinde 65 yaş altı olan vatandaşlar ilk cuma namazlarını kıldı. Cami cemaati, yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını sosyal mesafelere uyarak kıldı.

Merkez cami önünde vatandaşların sosyal mesafeleri korunarak maskeli olarak kıldıkları cuma namazında konu ile ilgili açıklama yapan Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, "Uzun zamandan bu yana cuma ve vakit namazlarının camilerde kılınmasına bu virüs nedeniyle müsaade edilmemişti. Bu gün ise ilk cuma namazımızı cami önlerinde ve bahçelerinde kılıyoruz. İnşallah dileğimiz şudur ki bir an önce bu virüsten kurtulduğumuz zaman tekrar cemaatimizle birlikte camilerimizde ve mescitlerimizde vakit ve cuma namazlarımızı kılmaya başlarız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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