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Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı

Konya'nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında Ankara-Konya yol güzergahında rutin uygulama gerçekleştirildi.

31.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:58 Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı
'nın ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında Ankara-Konya yol güzergahında rutin uygulama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Ankara-Konya yolu üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ankara istikametinden gelen araçlar durdurularak evrak ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Ayrıca, şüpheli görülen şahıs ve araçların sorgulaması yapıldı. öncesi rutin emniyet uygulamalarının sabaha kadar devam edileceği belirtildi. - KONYA

Yılbaşı, Ankara, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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