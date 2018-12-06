Kulu Kaymakamı Budan'dan Kan Bağışına Destek

06 Aralık 2018 Perşembe 17:19



06 Aralık 2018 Perşembe 17:19

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, din görevliler, öğretmenler ve vatandaşlar düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu.Kulu Kızılay Şube Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği kan bağışına yoğun katılım oldu. Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, din görevlileri, öğretmen ve vatandaşlar 60. Yıl Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kampanyaya kan bağışlayarak destek oldu. Kampanyaya öğrenciler "Sen kan ver Kızılay can versin", Kan hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatırımdır", Haydi bağışla sen de kanını kurtar insanını canını", "Damar kansız, insan vicdansız olmaz", Kan vermek zorunluluk değil, gönüllülüktür", "Kan ile yaşama yol ver", Damarlardaki kan kurtaracaksa bir can Haydi Kulu Ayaklan", "Sen sen ol bir kanla insan ol" yazılı dövizler hazırlayarak destek verdi.Kan bağışı kampanyasında yaklaşık 200 ünite kan alım yapılmasının tahmin edildiğini ifade eden Grup Başkanı Dr. Adem Özdemir, toplam 8 personel kan alımını gerçekleştireceklerini söyledi. - KONYA