02.07.2019 16:13
Haberler » Güncel » Haber

Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek

Kulu Kaymakamı Budan

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Kızılay'ın kan alım tırında kan bağışında bulundu.

Konya 'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan , Kızılay 'ın kan alım tırında kan bağışında bulundu.

Konya Kızılay, Kulu'nun en işlek caddesi olan Atatürk Caddesine seyyar kan bağışı tırı getirdi. Kan bağışı tırının 4 gün boyunca caddede duracağını belirten Dr. Günce Ünver, bu süre zarfında Kululu gurbetçilerin de gelmeleriyle nüfusun arttığını ve hedefin 500-550 ünite kan alımının yapılması olduğunu söyledi. Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan da, Kızılay'ın kan alım tırına gelerek kan bağışında bulundu.

Yetkililer, kan bağışının her türlü ameliyatlarda, trafik kazalarında ihtiyacı olan kişilerde kullanılmak üzere ve ayrıca kan bağışının insan sağlığına faydalı olduğunu söyleyerek Kulu halkının kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. - KONYA
Kaynak: İHA
Edip Budan , Kızılay , Konya , Kulu , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:46 "Türkiye'nin gerçek kahvaltılıkları yarışıyor"
17:45 Doğa yürüyüşü arkadaşlarından Başkan Başdeğirmen'e ziyaret
17:45 Evin önündeki traktörü çaldılar
17:45 Kaybolan genci arama çalışmaları
17:45 SPOR Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti
17:44 İtfaiyecinin kalp masajı yaptığı güvercin kurtarılamadı
17:43 Yarasa adamların atlayışı ilgiyle izlendi