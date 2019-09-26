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Kulübede 10 kilo esrar bulundu

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, bir kulübeye baskın yapan jandarma, 10 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

26.09.2019 16:31Kulübede 10 kilo esrar bulundu
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, bir kulübeye baskın yapan jandarma, 10 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salur Jandarma Karakolu ekipleri, Kızıksa Mahallesi Günboyu mevkiindeki bir kulübede esrar imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kulübeye baskın yapan jandarma, 10 kilo 150 gram kubar esrar ile 120 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi. Bülent K. (40) adlı şüpheli gözaltına alındı.
Süphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Jandarma, Manyas, Güncel

Kaynak: DHA

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