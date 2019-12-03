Haberler » Güncel » Kulübeler geldi açlık grevi bitti - Haber

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Adana'da hayvansever İpek Şahin'in parktaki sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için açlık grevi ve imza kampanyası başlatması üzerine belediye, kulübeleri parka geri getirdi.

03.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:12Kulübeler geldi açlık grevi bitti
'da hayvansever İpek Şahin'in parktaki sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için açlık grevi ve imza kampanyası başlatması üzerine belediye, kulübeleri parka geri getirdi.

Uzun yıllardır ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı'nda sokak köpeklerine bakan Şahin, geçen 28 Eylül tarihinde köpekler için parkın bir köşesine kendi imkanlarıyla kulübe yaptırmaya karar verdi. Gerekli görüşmeleri yapan Şahin, Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Adana Şubesi ile birlikte kulübeleri parka yerleştirdi.

10 Kasım tarihinde ise Çukurova Belediyesi tarafından 'CİMER'e şikayet var. Köpekler havlıyor insanlar korkuyor' gerekçesiyle kulübeler kaldırıldı. Bunun üzerine gerekli görüşmeleri yapan Şahin hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamayınca dün sabah saatlerinde parkta stant açarak açlık grevine başladı.

Akşam saatlerinde ise Şahin'in açlık grevinin basında yer bulması üzerine Çukurova Belediyesi görevlileri kaldırdıkları kulübeleri geri parka getirerek eski yerine koydu. Hayvansever İpek Şahin, "Çok mutlu oldum. Keşke hiç böyle olmasaydı. Çok teşekkürler. Bu kış günü o hayvanları düşünmeliyiz" dedi.

Kulübelerin gelmesiyle birlikte köpekler kulübelerine girdi. - ADANA

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38 Özel öğrencilerin sosyalleşmesine robotik kodlamalı destek - Haber
09:38 Spor marcello abbondanza hedefimiz her zaman kazanmak - Haber
09:38 istanbul'un tuz tepesi havadan görüntülendi - Haber
09:38 Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi - Haber
09:38 Erdoğan: (Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakımız saklıdır. - Haber
09:31 Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz - Haber
09:26 Son dakika: Erdoğan veto kararının gerekçesini duyurdu: Filtre çalışmaları gerçekleştirilmedi - Haber
09:24 HDP'li vekilden çağrı: Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın - Haber
09:22 Tuğçe Kazaz, içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi - Haber
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haber
09:31 Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 09:48:08