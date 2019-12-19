Haberler » Güncel » Kulübelerin yerine spor ve kondisyon aletleri yerleştirildi - Haber

Kulübelerin yerine spor ve kondisyon aletleri yerleştirildi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübüler sökülerek yerine dış mekan spor ve kondisyon aletleri yerleştirildi.

19.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:19 Kulübelerin yerine spor ve kondisyon aletleri yerleştirildi
'un İlçesi'nde mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübüler sökülerek yerine dış mekan ve kondisyon aletleri yerleştirildi.

Osmancık Yeni Mahalle'de kurulan Pazar yerinin yanındaki alana geçtiğimiz yıllarda yapılan ve yapıldığı günden bugüne kadar kullanılmayan 6 adet ahşap kulübe, amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine mahalle sakinleri tarafından kaldırılması istenmişti. Kulübeler geçtiğimiz günlerde sökülerek belediye hizmet kampüsü ardiyesine götürüldü.

Osmancık Belediyesi tarafından, kulübelerin bulunduğu alanda yapılan düzenlemenin ardından ise yoğun bir şekilde talep gören dış mekan spor aletleri yerleştirildi. Özelikle sabah sporunu yapan bireyler bu kondisyon aletlerine büyük bir ilgi gösterirken, bir çok insan spor yaparak burada vakit geçirmeye başladı. - ÇORUM

Yeni Mahalle, Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:25   Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi - Haber
19:24   Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak - Haber
19:23   DHA YURT BÜLTENİ-24 - Haber
19:20   4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Haber
19:20   Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:26:44