08.07.2019 15:25
Haberler» Güncel» Haber

Kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Çankırı Karatekin Üniversitesindeki güvenlik görevlileri, kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesindeki güvenlik görevlileri, kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
Üniversitenin Uluyazı Kampüsü'nde nöbet kulübelerine yaklaşan tilkiye, güvenlik görevlileri elleriyle yiyecek veriyor.
Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, insanların hayvanlara ilgi göstermesi, onlara sıcak davranması gerektiğini söyledi.
Tilkinin belirli aralıklarla kulübeye yaklaştığını dile getiren Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Tilkiyi ellerimizle besleyebiliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip bizlere güven duygusu besliyor." ifadelerini kullandı. Kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar
Kaynak: AA
Ahmet Yılmaz, Çankırı, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:00   Orman Bölgede değerlendirme toplantısı
16:00   Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti
16:00   Magandanın elini sıkan polis amiri görevden alındı
16:00   Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranırken, ceset bulundu
15:59   Virajda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
15:59   TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan Kayseri OSB Ziyareti
15:59   Başkan Llerena, Mezitli'yi İspanya'da tanıtıyor