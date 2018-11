Kulübün Hayrına Olmayan Bir İşi Yapmayız"

13 Kasım 2018 Salı 12:45



SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz 'ın kadro dışı kalmasına ilişkin olarak, "Tartışmasız bu kulübün maddi manevi her türlü menfaatini en çok düşünecek olan görevdeki yönetimdir. Hem sorumluluk onun üstündedir hem de konuların muhatabı doğal olarak odur." dedi.Asbaşkan Hacısalihoğlu, AA muhabirine, dün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Onur ve Burak'la ilgili oy birliğiyle alınan kararı değerlendirdi.Bordo-mavili kulübün maddi manevi her türlü menfaatini en çok düşünecek olanın görevdeki yönetim olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Hem sorumluluk onun üstündedir hem de konuların muhatabı doğal olarak odur. O açıdan kulübün hayrına olmayan bir işi yapmayız. Yönetimler her şeyi anlatmayabilir. Hem kişilere hem kurumlara zarar vermemek için bazı şeylerin ana başlıklarını anlatır, detaylarını anlatmayabilir. Konuya böyle bakmak lazım." diye konuştu.Hacısalihoğlu, Trabzonspor'da alınan kararın ardından futbolcuya dayalı düzenin artık son bulduğu yorumlarına ilişkin soru üzerine, "Bunu değerlendirecek olan taraftarlardır. Bugüne kadar yazılanların çizilenlerin içinden doğruları bulup bunları bir potada değerlendirecek olan onlardır. Ondan sonra doğru mu, yanlış mı karar verirler. Olaya sadece bugünkü sonuç itibarıyla bakmak ve değerlendirmek yanlış sonuç doğurur." ifadelerini kullandı."Taraftarların takımı desteklemesi lazım"Hacısalihoğlu, bu tür kararların Trabzonspor'da ne ilk ne de son olacağını belirterek, şunları kaydetti:"Böylesine yoğun bir çalışma ortamı olan yerde bu ve buna benzer olaylar arzu edilmese de maalesef yaşanır ve yaşanacaktır da. Şimdi önümüzde Fenerbahçe ile oynayacağımız önemli bir karşılaşma var. Bu maçta Trabzonspor'un, en iyi futbolu ortaya koymak, en iyi neticeyi almak için çalışması lazım. Taraftarların da hep birlikte takımı desteklemesi gerekir. Her zaman söylüyorum, asla kişilerin taraftarı olmayalım, yalnızca bu kulübün taraftarı olursak sorunları zaten çözmüş oluruz.""Kaptanlık belirlenmiş değil"Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hacısalihoğlu, Onur Recep Kıvrak 'ın kaptanlığının alınmasının ardından durumu değerlendireceklerini, şu ana kadar yeni bir takım kaptanı belirlemediklerini söyledi.Bu konuda teknik direktör Ünal Karaman ile görüşeceklerini ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:"Bakılacak, kim kaptanlığa getirilecek, bu konuşulacak. Teknik heyetin fikirleri alınarak bir değerlendirme yapılacak. Şartlanmışlık ve alınmış bir karar yok. Bu karar da kulübün menfaatlerine göre değerlendirilecektir."Hacısalihoğlu, teknik direktör konusunun yönetim kurulu toplantısında gündeme gelip gelmediğine ilişkin ise "Şu anda yönetimin böyle bir gündemi yok." yorumunu yaptı.Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'da 100 bin liralık cezanın da prime tabi olan tüm grubu kapsadığını sözlerine ekledi.