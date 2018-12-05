Kuluçkadan Kanatlanıp Avrupa'ya Uçtular

Türkiye'nin teknoloji üssü Yıldız Teknopark'ın KOSGEB ve Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) ortaklığı ile düzenlediği "Kuluçkadan Avrupa'ya" isimli erken aşama hızlandırma programının İngiltere ayağı gerçekleştirildi.

Başvuru yapan 100'ü aşkın firma arasından seçilerek programa katılmaya hak kazanan sekiz girişimci firma, Türkiye'de 6 hafta süren eğitim ve mentorlükleri başarıyla tamamlayarak, dört günlük yoğun bir takvim için Londra'ya gitti.

Girişimciler Londra'da ilk olarak, katılımcıları arasında milyar dolarlık girişimlere yatırım yapmış yatırımcıların da bulunduğu "Erken Aşama Teknoloji Yatırım Sanatı" etkinliğine katıldılar. Etkinlikte, yatırımcılar girişimcilere yurtdışında nasıl etkin yatırım alabilecekleri konusunda bilgiler verdiler. Programın ikinci gününde İngiltere'nin en iyi mühendislik okullarından Imperial University'nin Girişimcilik Bölüm Başkanı Ben Croft ile bir araya gelen girişimciler, erken aşama teknoloji firmalarının nasıl büyüyebileceği ve nasıl finansman alabileceği konularında bilgiler alıp, yatırımcı sunumlarını yaptılar.

Girişimciler, programın üçüncü gününde Londra'da iş yapmak isteyen firmalara destek veren London & Partners firmasının yöneticilerinden Ted Edwards ile bir araya geldi. Ted Edwards, yurt dışından gelen firmaların İngiltere pazarına girişlerinde yapmaları gerekenler ve İngiltere hükümetinin Londra'da iş yapmak isteyen firmalara sunduğu destek ve kaynaklarla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Programın ilk üç gününde İngiltere pazarına giriş ile ilgili uzmanlardan eğitimler alan girişimciler, programın son gününde "Turkish Startup Showcase" etkinliğinde 60 kişiden oluşan melek yatırımcı, mentor, girişimci ve iş adamından oluşan seyirci kitlesine yatırımcı sunumlarını yaparak projelerini tanıtma fırsatı buldular. Etkinlik sonunda, girişimciler profesyonel ağlarla temas ederek networking yapma şansı da yakaladılar.

Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi

Yıldız Teknopark çatısı altında faaliyet gösteren Yıldız Kuluçka, Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi olma özelliğini taşıyor. Bu büyük kuluçka ekosistemi girişimcilere önemli avantajlar sağlıyor. Yıldız Kuluçka'da bulunan girişimcilere ön kuluçka, kuluçka ve sadece akademik girişimcilere özel akademik kuluçka programında bulunma olanağı tanınıyor. Bu programlarda girişimcilere şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyaçları olan bütün danışmanlık hizmetlerini, mentorlük, eğitim, ulusal ve uluslararası fonlara yönlendirme, yatırımcı görüşmeleri sağlama gibi destekler sunularak şirketlerini büyütmelerine yardımcı olunuyor.