Haberler» Güncel» Haber

Kuluöztürk'ten,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

24.07.2019 15:49 Kuluöztürk'ten,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kuluöztürk, "Hayatımızın ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumumuzun ve devletimizin yapılanmasında, gelişmesinden büyük görevler üstlenmektedir. Toplum değerlerine saygılı, tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla sorumluluklarının bilincinde görevini yerine getiren basınımız, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük garanti sağlayıcısıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Antalya genelinde görevlerini yerini getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı kutluyor, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
18:33   Alaca'da Çörekotu yeni gelir kapısı oldu
18:32   Ergene'de kilit parke taş ve kaldırım çalışmaları sürüyor
18:31   Anne Bulat'a son görev
18:31   Dinamit patlatan kişi yaralandı
18:30   Adana'da öğrendiği işi köyünde yapıyor
18:30   PKK'nın Kandil'deki barınak ve sığınakları vuruldu
18:29   Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesi vatandaşları sevindirdi