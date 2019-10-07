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Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Kulüp Başkanı, sahaya girerek kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü.

07.10.2019 11:09

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Güneşspor ile Yerköyspor karşı karşıya geldi. Kayseri Argıncık Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ancak 2 kırmızı kart vardı. Müsabakanın 84. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede neticesinde hakem Kemal Hattatoğlu, Yerköyspor'dan Okan Koyuncu ile Mustafa Burak Ahi'ye kırmızı kart gösterdi.

BAŞKAN TOKAT ATMAYA ÇALIŞTI, OYUNCU KAÇTI

Okan Koyuncu sessiz sedasız sahadan ayrılmak üzere iken Mustafa Burak Ahi, sinirine yenik düşerek rakip takım oyuncusu üzerine koşmaya başladı. Saha içerisinde tekrardan yaşanan gerilim neticesinde Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, saha içerisine girdi. Başkan Şahin, Saha Komiserinin güçlükle kenara çekmeye çalıştığı Mustafa Burak Ahi'ye tokat savurmaya başladı. Rakipten kaçmaya çalışan Mustafa Burak, bu kez de kulüp başkanından kaçmaya başladı.

Emniyet güçleri ve diğer futbolcuların araya girmesi ile olaylar daha fazla büyümeden önlendi. İki takım arasındaki müsabaka da başladığı gibi 0-0 bitti.

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Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü

Mustafa Burak, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(10)
AHMET:hakemin verdiği karar yanlışta olsa itiraz bir şey değiştirmediğine göre, kırmızı kart görecek kadar densizlik edenler, kendi takımına zarar verir. işte neticesi, takım yöneticisi dahi kendisini dövmeye kalkıştı. adam haklı, bir kişi eksilecek. sen hakem meselesini dışarıya bırak oyunun oyna.
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KAPLAN:Bu futbolcu derhal bu kulüpten ayrılsın bu ne barbarlık insanlık ölmüş
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VAY ARKADAŞ:ilçemin böyle bir olayla ulusal medyada yer alması gurur verici :D
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ANKARA:dışarda yapsın yiyorsa 3-5 kuruş para kazanan garibana kolay
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MESUT:Bakınız türkiyede futbol
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TIRNAKÇI CEMİL ABİNİZ:Her takıma böyle başkan lazım , topçular hep lakayit
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HAMZA:yılmaz vural da dövüyor ne olacak
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UYANIK:ALİ KOÇ VİZYONU :))))))))))))))))))))))))))))
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ERTUĞRUL:dayak cennetten çıkmadır
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DOĞRUYA DOĞRU:Hakediyor dayağı :)
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