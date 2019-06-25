Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret

2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor'un kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir
'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'den düşen ve yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Akhisarspor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel
, Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı
, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı
ve Yılmaz Büyükaydın
ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.