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Kulüp binasında sona gelindi

Zonguldak Kömürspor futbolcularının rahat bir şekilde konaklamaları için geçtiğimiz günlerde kulüp binasında yenileme çalışmaları başlamıştı.

23.09.2019 16:36Kulüp binasında sona gelindi
Zonguldak Kömürspor futbolcularının rahat bir şekilde konaklamaları için geçtiğimiz günlerde kulüp binasında yenileme çalışmaları başlamıştı. Çalışmaların 15-20 güne tamamlanarak Kömürspor yönetimine teslim edilmesi planlanıyor.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un yıllardır kanayan yarısı haline gelen kulüp binası ile ilgili geçtiğimiz aylarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir'in talimatı ile Fener'de bulunan kulüp binasında yenileme çalışmaları başlamıştı. 1 aydır çalışmaların devam ettiği kulüp binasında futbolcuların kaldıkları odalara lavobalar yerleştirilerek odaları büyütme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanarak Kömürspor yönetimine teslim edilmesi planlanıyor. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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