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Kulüp borcunun intihara sürüklediği eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı

Karabükspor'da SGK borcu nedeniyle eski yöneticilere gönderilen borç tebligatı sonucu bunalıma girerek içtiği tuz ruhu sonucu hayatını kaybeden eski yönetici Mahir Acar son yolculuğuna uğurlandı.

01.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:02 Kulüp borcunun intihara sürüklediği eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı
'da SGK borcu nedeniyle eski yöneticilere gönderilen borç tebligatı sonucu bunalıma girerek içtiği tuz ruhu sonucu hayatını kaybeden eski yönetici Mahir Acar son yolculuğuna uğurlandı.

Borç tebligatının kendisine ulaşmasının ardından girdiği bunalım sonucu içtiği tuz ruhu ile hayatına son veren eski yönetici Mahir Acar için cenaze töreni düzenlendi. Karabükspor'da uzun yıllar top oynayan ve 2017 -2018 sezonunda kulüp yöneticiliği yapan Acar'ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Acar'ın cenazesi Yenişehir Çamlık Camii'nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

Karabükspor, Güncel

Kaynak: İHA

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