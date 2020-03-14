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Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta sürüyor

Türkiye Kızak Federasyonunun Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 2020 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.

14.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:33
Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta sürüyor
Türkiye Kızak Federasyonunun Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 2020 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde süren yarışlarda, gençler kategorisindeki sporcular kıyasıya mücadele etti. Sağanak nedeniyle zaman zaman pistler bozulunca görevliler sık sık çalışma yaptı.
Genç kızlarda, Nazlı Hilal Atmaca 1'inci, Serap Kara 2'nci, Nur Hilal Haşıl 3'üncü oldu.
Genç erkeklerde ise Recep Furkan Balcı 1'incilik, Cihan Çağrı Aksu 2'ncilik, Buğrahan Sırrı Tozoğlu 3'üncülük elde etti.
Şampiyona yarın yapılacak yıldızlar ve büyükler kategorisindeki yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Kars, Spor

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