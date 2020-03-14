Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sürüyor - KARS
Türkiye Kızak Federasyonunun Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 2020 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.
14.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Türkiye Kızak Federasyonunun Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 2020 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde süren yarışlarda, gençler kategorisindeki sporcular kıyasıya mücadele etti. Sağanak nedeniyle zaman zaman pistler bozulunca görevliler sık sık çalışma yaptı.
Genç kızlarda, Nazlı Hilal Atmaca 1'inci, Serap Kara 2'nci, Nur Hilal Haşıl 3'üncü oldu.
Genç erkeklerde ise Recep Furkan Balcı 1'incilik, Cihan Çağrı Aksu 2'ncilik, Buğrahan Sırrı Tozoğlu 3'üncülük elde etti.
Şampiyona yarın yapılacak yıldızlar ve büyükler kategorisindeki yarışlarla tamamlanacak.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde süren yarışlarda, gençler kategorisindeki sporcular kıyasıya mücadele etti. Sağanak nedeniyle zaman zaman pistler bozulunca görevliler sık sık çalışma yaptı.
Genç kızlarda, Nazlı Hilal Atmaca 1'inci, Serap Kara 2'nci, Nur Hilal Haşıl 3'üncü oldu.
Genç erkeklerde ise Recep Furkan Balcı 1'incilik, Cihan Çağrı Aksu 2'ncilik, Buğrahan Sırrı Tozoğlu 3'üncülük elde etti.
Şampiyona yarın yapılacak yıldızlar ve büyükler kategorisindeki yarışlarla tamamlanacak.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sürüyor - KARS
Etiketler : Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Kars, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı