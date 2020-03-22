Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik - Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Birinci öneri 17 Nisan'dan itibaren ikinci ise Nisan sonunda liglerin başlanması şeklindeydi. Çogunluk daha erken olan 17 Nisan tarihini destekledi. Dolayısıyla biz de Türkiye Futbol Federasyonu'na ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik" dedi.

22.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:55

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 17 Nisan'dan itibaren yeniden başlanması önerisinde bulunduklarını söyledi. TRT Spor 'da konuşan Sepil, "Telekonferansla yaptığımız Kulüpler Birliği toplantısında bir çok konu konuşuldu. En önemli gündem maddelerinden biri; kulüplerin nasıl bir süreç öngördüğü oldu. Zaten sayın bakanla (Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu) yapılan toplantıda bizden istenilen bir takım bilgiler vardı; hem futbolda, hem basketbolda hem voleybolda...Bakanımızdan gelen istek ve sorularla ilgili bir toplantı yaptık. Bu soruların en önemlisi, şu anda herkesin de tartıştığı, ligler ne zaman başlamalı sorusuydu. Bu tabi şu an öngörülmesi zor bir durum." dedi.

"ÇOĞUNLUK 17 NİSAN TARİHİNİ DESTEKLEDİ"

Sepil, "Yaşananlara bakarsak biz istediğimiz kadar öngörü yapalım ama süreç bizim öngörülerimizi her zaman yönlendirecek. Burada en önemli husus şuydu; bir izolasyon uzun süre yapılabilir ama bu izolasyon süresi uzadıkça sporcuların tekrar maç oynayacak bir forma gelmesi veya fiziksel olarak hazır olması süresi de uzar. Onun için iki öneri oldu. Birinci öneri 17 Nisan'dan itibaren ikinci ise Nisan sonunda liglerin başlanması şeklindeydi. Çogunluk daha erken olan 17 Nisan tarihini destekledi. Dolayısıyla biz de Türkiye Futbol Federasyonu'na ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik." diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF’ye ligler 17 Nisan’da başlansın önerisini ilettik

Haberin Videosu :

Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray’da istemişti! Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
’Ülkeme gitmek istiyorum’ diyen yıldız isme Beşiktaş’tan ret Spor
"Ülkeme gitmek istiyorum" diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret
Milan’ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Spor
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak Spor
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak
Juventus’ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Spor
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi

Son Dakika Spor Haberleri

Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Spor Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı - Spor İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı - Spor Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah - Spor Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı - Spor Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti - Spor Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde - Spor Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik - Spor Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı - Spor
Loading