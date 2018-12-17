Kulüpler Birliği'den Kınama Mesajı

"Evkur Yeni Malatyaspor
'a yapılan saldırıyı kınıyoruz"
İSTANBUL/ DHA Kulüpler Birliği Vakfı
, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün tesislerinde silahla gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.
"Evkur Yeni Malatyaspor'a yapılan saldırıyı kınıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün tesislerine silahla gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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Kaynak: DHA