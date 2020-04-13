Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kulüpler Birliği'nden Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

13.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:04
Kulüpler Birliği'nden Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği, korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüpler Birliği sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eski başkanlarımızdan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın, 21 gün boyunca devam eden tedavisinin bugün tamamlandığını ve taburcu edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine tüm futbol ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kulüpler Birliği Vakfı, Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü Spor
Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü
21 gündür koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ taburcu oldu Spor
21 gündür koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ taburcu oldu
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi Spor
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi Spor
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi
Takipçisinin ’Evde kal’ tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten Spor
Takipçisinin "Evde kal" tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe’den teklif aldım Spor
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı Spor
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı
Milyoner’de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi Spor
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi
Haberler ›› Spor ››Kulüpler Birliği'nden Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:55: Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi - Spor 14:47: Korona virüse rağmen Futbolda Özkaynak Projesi'ni sürdürüyor - Spor 14:36: Tatos: "Süper Lig için tecrübeli olmamız avantaj" - Spor 14:32: Alex'in Santos Formasıyla En İyi Anları - Spor 14:32: Cavani ve İbrahimoviç PSG'ye Kupayı Getiriyor - Spor 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler