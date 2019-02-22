Kulüpler Birliği'nden Yeni Mhk'ya Başarı Dileği

Kaynak: İHA

Kulüpler Birliği yeni Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) görevinde başarılar diledi.Kulüpler Birliği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni göreve başlayan Merkez Hakem Kurulu'na görevinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak Merkez Hakem Kurulu'dan beklentilerimiz her hafta hakemlerin değil, futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ama yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarını anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski Merkez Hakem Kurulu'na da verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik olmuştu. - İSTANBUL