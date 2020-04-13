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Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda

Kulüpler Birliği, bugün gerçekleşen olağanüstü toplantının ardından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Mart ayı içinde üç hafta oynanmasına rağmen yayıncı kuruluştan ödemelerin alınmadığı ve genel olarak yapılan değerlendirmede kulüplerin %30 zarar yaşadığı ifade edildi.

13.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:45
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda

Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada, Mart ayı içinde üç hafta oynanmasına rağmen yayıncı kuruluştan ödemelerin alınmadığı ve genel olarak yapılan değerlendirmede kulüplerin %30 zarar yaşadığı bildirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomileri tehdit eden Covid-19 pandemisi nedeniyle bir çok alanda son derece sıkıntılı süreçler yaşanmaktadır; Bu bağlamda ülkemizde de benzer durumların yaşandığı malumunuzdur. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz tarafından alınmış ve alınacak tüm kararları Türk futbol ailesi olarak desteklediğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

"YAYINCI KURULUŞ ÖDEMELERİ DURDURDU"

Futbol ailesi olarak kenetlenmemiz gereken bu dönemde sponsorlarla ve diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimiz, gelecek açısından da büyük önem taşımaktadır. Kulüplerimizin spor ekonomisinin omurgası olduğu düşünülürse her açıdan tüm muhataplar ve paydaşların mevcut krizin etkileri ortadan kalkıncaya, normalleşme başlayıncaya kadar azami ölçüde destek vermesi beklenmelidir. Yayıncı kuruluş da yine bu organizasyon içerisinde en önemli paydaşlarımızdan biridir. Geçtiğimiz yaz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak yayıncı kuruluşun talebi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin sonunda vardığımız sonuç, kulüpler olarak 1 sezonluk gelirimizden önemli bir indirim yaparak o günkü zor koşulları birlikte atlatmak olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ise, mart ayının ilk üç haftasında maçların oynanmış olmasına rağmen yayıncı kuruluş, ödemeleri durdurduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir, bu durum kulüplerimizi iş ortaklığımızda sorun olabilecek bir endişeye sevk etmiş ve büyük hayal kırıklığıyla karşılanmıştır.

"ÇALIŞMA GRUBU KURULDU"

Tüm diğer futbol liglerinde de gördüğümüz gibi kulüplerin birincil gelir kaynağı olan yayın geliri ödemelerinin, kulüplerimizin hem geçmişten gelen yükümlülükleri hem de devamlılıklarını sağlayabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını hatırlatmak isteriz. Yayıncı kuruluşun kararını ivedilikle gözden geçirerek, futbol ailesinin içinde yer aldığı pozisyonun öneminin farkına varacağına ve bu hatasından döneceğine olan inancımız şu an için tamdır. Aksi taktirde yayın sözleşmesinin geri kalan süresinin akıbetine ilişkin endişelerimiz doğacaktır. Yaşanan bu sürecin, sadece kulüplerimizin değil, Avrupa'nın tüm büyük ekonomilerine sahip liglerinin dahi mali durumları üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu salgının Süper Lig üzerindeki etkilerini araştırmak üzere bir çalışma grubu kurulmuş ve bu çalışma grubunun hazırladığı rapor, tüm Süper Lig kulüp başkanlarımızla paylaşılmıştır. Hazırlanan bu rapora göre kulüplerimiz diğer tüm sektörlerde olduğu gibi finansal açıdan çok büyük zararla karşı karşıya kalmıştır.

"KULÜPLER İNDİRİM İÇİN OYUNCULARLA ANLAŞMA YOLUNU TERCİH EDECEK"

FIFA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı tavsiye kararları göz önüne alındığında aşağıdaki maddelerin kulüplerimiz tarafından uygulanmasının uygun olacağı karara bağlanmıştır. Unutulmamalıdır ki, farklı mali yapı ve gelir kalemlerine sahip olan kulüplerimiz, birbirlerinden farklı şekilde bu durumdan etkilenmektedirler. Bunun için ortak oran belirlemek yerine FIFA'nın da tavsiye ettiği gibi her lig ya da kulüpler ulusal mevzuatı ve kendi ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak makul ve orantılı bir oran belirleyecek, bu doğrultuda ilk aşamada futbolcularla anlaşma yolunu tercih edecektir. Belirlenen indirim oranları, kulüpler tarafından tüm oyuncularına eşit şekilde uygulanacaktır.

Kulüpler Birliği Vakfımızın toplantısında bugünkü şartlara göre alınan tavsiye kararları aşağıdaki gibidir:

a. Kulüplerimiz içinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip v.b. sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklardır.

b. Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderilecektir.

c. Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır.

Buna ilave olarak Kulüpler Birliği Vakfı finansal çalışma grubu; COVID 19'un önümüzdeki sezona etkileri üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu rapor hazır olduğunda kulüplerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kulüpler Birliği Vakfı, Koronavirüs, Futbol, Spor
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Yorumlar (6)
HALDEN:Zararda olduklarını sağır sultan bile duymuş iken neden tavan tavan gidiyor bu spor hisseleri?..
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XP:Yayıncı kuruluşun ismini yazmak bu kadar mı zor kardeşim. Yayıncı her kimin ise bilgilendirin de bundan sonra bizde ona göre hareket edelim.
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LİNUX:Bein sport kardeşim.
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AA:BIR YIL DA YEMEYIN LAN SULALENIZE YETER O PARA BIRAZDA HALK YESIN. YAYINCI KURULUS OTUR KENDIN IZLE MACLARI BUNDAN SONRA. alanın.
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SERİF:yillarca kazanfiniz asgari ucretli insanlR gidip izlddi bilet aldi simdi iki ay olmadan utanmadan cikip ayliyonuz eyy millet izleme izletme haksizligs karsi dur
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BU NE:Aynı mantıkla yola çıkarsak, bende yayıncı kuruluştan ödediğim parayı geri istiyorum o zaman. Yayın yapamıyor sonuçta.
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