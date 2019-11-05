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Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı aynı zamanda Göztepe Kulübü'nün de Başkanı olan Mehmet Sepil oldu.

05.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:34

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu. Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10. Başkanı oldu.

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MEHMET SEPİL'E DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için bir kutlama mesajı yayımladı.

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Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, Spor


YORUMLAR (2)
GİDİŞAT KÖTÜ:adamı resmen hafta sonrası taçlandırmışlar. .
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SANGARİUS:Daha hafta sonu oynanan maçta Trabzonspor doğranırken seyirvi kalıp tek bir kınama açıklaması yapamayan amerika yorgunu sepil mi kulüpleri temsil edecek. Vay halinize.
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