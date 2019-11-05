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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu

Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrılması sonrasında Kulüpler Birliği'nin de başkanlık koltuğu boşalmıştı.

05.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:28Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu
Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrılması sonrasında Kulüpler Birliği'nin de başkanlık koltuğu boşalmıştı. Bugün yapılan genel kurulla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Göztepe Başkanı Mehmet Sepil seçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajla Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Kulüpler Birliği'nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yeni başkan belli oldu. Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrılması sonrasında Kulüpler Birliği başkanlık koltuğu da otomatik olarak boşalmıştı. Bugün yapılan seçimde tek aday olan Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Ancak kendisi Amerika'da olduğu için genel kurulda yer almadı. Gerçekleşen genel kurul öncesinde Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kongre divan başkanı seçilirken, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Gümüşdağ'ın yardımcısı oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gerçekleşen genel kurulda Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamayla Sepil'i kutladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı'nın genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Fikret Orman'a da teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fikret Orman, Mehmet Sepil, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
ADINIZI YAZIN:Vallahi aklım almıyor böyle atamalara. . . Neden futbolda geriye gidiyormuşuz. . . Nedeni ortada. . . Federasyon başkanı, A milli takım sorumlusu , süper ligin isim babası. . . Ayıptır, günahtır. . . Bu kadar da bol keseden atılmaz ki. . . Tenkit etmeye gelince. . . ''BANA DOKUNMAYAN YILAN BİN YIL YAŞASIN'' taktiği tabii ki devam ediyor. . Yakında futbol topunu gören karakola götürecek şaşırmayın. . . Artık utanma sıkılma kimsede kalmadı, her kez atını seven kovboy oldu, yolları açık olsun.
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