Haberler » Spor » Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurulunda, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

05.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:59Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurulunda, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Sepil, vakfın 10'uncu başkanı oldu.

Kulüpler Birliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakması nedeniyle olağanüstü genel kurula gitti. Bugün vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurula kulüplerin başkan ve temsilcileri katıldı. Geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama nedeniyle toplantılara katılmama kararı alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de yaklaşık bir yıl sonra vakfın toplantısında yer aldı. Genel kurulda divan başkanlığını Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı. Seçimde tek aday olan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkan seçildi. Sepil'in yardımcılıklarını ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.

Özel işleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mehmet Sepil'in yerine toplantıya Göztepe adına başkan yardımcısı Talat Papatya katıldı.

VAKFIN 10'UNCU BAŞKANI

Bugünkü genel kurulda oy birliğiyle seçilen Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10'uncu başkanı oldu. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği'nde bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.



Kulüpler Birliği Vakfı, Fikret Orman, Mehmet Sepil, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:28 Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği'nin Türk futbolunu yönetmesini diliyoruz
19:26 Erol Bulut: "Trabzonspor'dan 3 puan almaya çalışacağız"
19:18 Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
19:18 Adil Gevrek'ten hakem Halis Özkahya tepkisi
19:18 Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
18:29 Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!
17:17 Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım
16:52 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz
16:00 Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
15:01 Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu
5.11.2019 19:36:50