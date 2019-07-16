16.07.2019 19:03
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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

- Kulüpler Birliği toplantısı başladı TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıdaİSTANBUL - Kulüpler Birliği, Maslak'ta bulunan merkezinde toplandı.

- Kulüpler Birliği toplantısı başladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda
İSTANBUL - Kulüpler Birliği, Maslak'ta bulunan merkezinde toplandı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.
Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Vakfın, Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen toplantıda Süper Lig kulüplerinin başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Kadir Kardaş yer aldı. Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Maslak, Spor

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