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Kulüpler Birliği Toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak'ta bulunan merkez ofiste başladı.

25.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:49 Kulüpler Birliği Toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, 'ta bulunan merkez ofiste başladı. Süper Lig'de yer alan kulüp başkan veya yönetici düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda 4 Ocak 2020'de belli olacak harcama limitleri ile ligin ilk yarısında görev alan hakemlerin hataları üzerinde durulacağı öğrenildi. Toplantıya İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'un mazeret bildirip katılım sağlayamadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç'un gelişi

-Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi

-Ahmet Nur Çebi'nin gelişi

-Detaylar

 



Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak, Spor

Kaynak: DHA

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