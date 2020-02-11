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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün Riva'da başladı.

11.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:33Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün 'da başladı. Kulübü'nden toplantıya katılım olmaması dikkat çekti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. 12.00'de başlayan toplantıya Süper Lig başkanının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı.

Fenerbahçe'den katılım yok

Toplantıya Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere diğer Süper Lig kulüplerinin de başkanları katılırken, toplantıda basın mensupları için görüntü alınması esnasında, Fenerbahçe kulübünden katılım olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan geçtiğimiz gün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de diğer kulüp başkanları geçmiş olsun dileklerini iletti. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe, Riva, Spor

Kaynak: İHA

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