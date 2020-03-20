Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek - Spor

Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün saat 13: 00'te planladığı toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği bildirildi.

20.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:53
Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün saat 13: 00'te planladığı toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında dün Ankara 'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında liglere erteleme kararı çıkmıştı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bugün toplantı yapacaklarını duyurmuştu. Saat 13: 00te Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunun ofisinde gerçekleşmesi planlanan toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 13'te Kulüpler Birliği'nin Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilme kararı alınmıştır. Hiçbir kulüp başkanı, fiziksel bir katılım gerçekleştirmeyecektir."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Kasapoğlu, Mehmet Sepil, Ankara, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Spor
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Spor
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Spor
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Spor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Spor
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Spor
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Spor
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Spor
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Loading