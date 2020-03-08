Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Kulüpler Birliği Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
08.03.2020 13:36
Kulüpler Birliği Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.
Mesajda, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da etiketlenerek, "Süper Lig'deki ilk ve tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın da kadınlar gününü kutlarız." denildi.
Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.
Mesajda, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da etiketlenerek, "Süper Lig'deki ilk ve tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın da kadınlar gününü kutlarız." denildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Kadınlar Günü, Spor
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