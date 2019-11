Kulüpler Birliği Vakfı'ndan UEFA'ya karşı deklarasyon

Kulüpler Birliği Vakfı, A Milli Takım futbolcuları ile Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesinden dolayı soruşturma başlatan UEFA'ya ortak tepki göstererek bir deklarasyon yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'deki 18 kulüp başkanının imzasının yer aldığı deklarasyonu UEFA'ya göndereceklerini söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun ardından açıklamada bulunan Gümüşdağ, UEFA'nın oyunculara yönelik disiplin soruşturmasına tepki göstererek, "A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa'ya attığı gollerden sonra verilen asker selamını provokatif ve politik davranış olarak gören UEFA; Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile oynadığı maçta attığı gol sonrası asker selamı verdiği için milli oyuncumuz İrfan Can Kahveci, arkasından dün itibarıyla Robinho, Visca, Caiçara, Mehmet Topal ve Azubuike'ye soruşturma başlattı. UEFA'nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrıştıcı ve siyasi tavrı kabul edilemez. Vakıf olarak UEFA'nın çifte standardını kınıyor, teröre karşı haklı mücadelesinde ulusumuza destek ve moral amacıyla verilen bu anlamlı selamın arkasında olduğumuzu söylemek istiyoruz." diye konuştu.

"Esas olan ülkemizin itibarıdır ve söz konusu vatansa gerisi teferruattır." diyen Gümüşdağ, "18 kulüp başkanımızın da deklarasyonda imzası var, onlara da teşekkür ediyorum. Sadece Başakşehir'in davası olmayan, tüm ülkemizin sorunu ve davası olan bir konu. 18 kulüp olarak, sahadaki mücadeleye rağmen bir masa etrafından kenetlendiğimizi görüyorsunuz. Hepimiz büyük bir aileyiz ve ülkemizin, milletimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Göksel Gümüşdağ'ın okuduğu deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa'ya attığı gollerden sonra futbolcularımızın verdiği asker selamını 'provokatif politik davranış' olarak gören ve bu maçlarda hakkında inceleme başlatan UEFA, ayrıca İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile oynadığı maçta attığı gol sonrası asker selamı verdiği için milli futbolcu İrfan Can Kahveci başta olmak üzere Robinho, Edin Visca, Junior Caiçara, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. UEFA'nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik bu ayrıştırıcı ve siyasi tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği Vakfı olarak UEFA'nın çifte standardını kınıyor, teröre karşı haklı mücadelesinde ulusumuza moral ve destek amacıyla verilen bu anlamlı selamın her zaman arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Biz Süper Lig'in 18 kulübü olarak 'Esas olan ülkemizin itibarıdır ve söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor, milletimizin haklı duruşunu desteklediğimizi belirtiyoruz."

