Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapıldı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapılırken, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden vakıf başkanlığına seçildi.

Daha önceki toplantıda başkanlığı bırakacağını açıklayan Sepil, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen toplantıda yapılan seçimle 2020-2021 sezonu için de başkanlığı yürütecek. Sepil'in yardımcılıklarını daha önce olduğu gibi Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Sepil, harcama limitleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "8 kulüp temsilcisi olarak federasyonla bir toplantı yaptık. Lisans kurulu da katıldı. Kulüplerin değişik talepleri var. Federasyon da talepler varsa kulüpler tarafından imzalanıp gönderilmesini istedi. İmzaların sonucunu federasyona göndereceğiz. Nihai karar federasyonundur." dedi.

Harcama limitleri konusunda farklı örneklerin olduğunu vurgulayan Sepil, "Bir Kasımpaşa örneği var. Borcu olmayan bir kulüp. Oyuncu transfer etmiş, ettiği bedeli limitine yansıtamamış. Buna benzer teknik konular var." ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu uygulamasının bir yıl ertelendiğini hatırlatan Sepil, "Bunu bir yıl erteledik. Bu konuyu her ne kadar şimdilik çözdüysek de federasyonla yaptığımız görüşmede acele edilmemesi görüşümüzü aktardık. İyi irdelenerek bu konudaki çalışma şimdiden başlamalıdır görüşümüzü aktardık. Çalışma grubunun çok acil tahsis edilip, önümüzdeki yıllarda ne şekilde uygulanacağı tüm paydaşlar tarafından tartışılıp ondan sonra bir daha değişmeyecek şekilde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine zamanında bildirilmesini talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sepil, liglerin 3 hafta sonra başlayacağına dikkati çekerek, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta bu sabah bizim de katıldığımız federasyonun yayıncı kuruluşla bir toplantısı oldu. Federasyondan bu konunun hızlı bir şekilde bitmesini rica ettik. Bütçeyi görmeden kulüplerin transfer yapması çok mümkün değil. Federasyondan bu görüşmelerin hızlandırılmasını talep edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Sepil, rezerv ligin hızlı bir şekilde kurulmasını yazılı olarak federasyondan bir kez daha talep edeceklerini sözlerine ekledi.