Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı - Spor

Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

23.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:56
Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı, Fatih Terim, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen’den ilk sözler! Spor
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Terim’den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Spor
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim’in bu sözlerini paylaşıyor Spor
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim'in bu sözlerini paylaşıyor
Terim’de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti Spor
Terim'de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti
Koronaya yakalanan Terim’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi Spor
Koronaya yakalanan Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Ümit Davala ile Hasan Şaş’ın test sonuçları çıktı! Spor
Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın test sonuçları çıktı!
G.Saray’dan Fatih Terim’e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki Spor
G.Saray'dan Fatih Terim'e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki
Fatih Terim’in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor Spor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor

Son Dakika Spor Haberleri

Mensah da akıma uydu, 'evde kal' dedi - Spor Sumudica'dan "evde kal" çağrısı - Spor Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: "Sağlığımız, hayatımız söz konusu" - Spor Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları (2) - Spor Kasımpaşa'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Spor Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler - Spor Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu - Spor Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki - Spor
Loading