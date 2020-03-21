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Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.

21.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:02
Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya
Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı, Malcolm Thomas, basketbol, Spor

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