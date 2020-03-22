Kulüpler Birliği Vakfından Özhan Canaydın için anma mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, vefatının 10. yıl dönümünde Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.
22.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:16
Kulüpler Birliği Vakfı, vefatının 10. yıl dönümünde Galatasaray 'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.
Vakfın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Vakfın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı, Özhan Canaydın, Galatasaray, Spor