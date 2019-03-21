Kulüpler Birliği Vakfından Yabancı Oyuncu Açıklaması

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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralının gelecek sezon da aynı şekilde devam etmesini istediklerini söyledi.Orman, vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Orman, "Başlıca olarak 1 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan seçimini istişare ettik. Bu istişarelere devam edeceğiz. İkinci olarak yabancı sınırlamasını aramızda konuştuk. Düşüncemiz, 2019-2020'de kontratları olan kulüpler olduğu için sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini federasyonla konuşacağız. Onun artırılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.Kulüplerden yabancı oyuncu kuralıyla ilgili farklı görüşlerin dile getirdiğini aktaran Fikret Orman, şunları kaydetti:"Üç kulübümüz hariç tüm kulüplerimiz mevcut sistemin devamını düşünüyor. 2 veya 3 kulübümüz de yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak ilk önce 10 sonra da 8'e düşmesini istiyor. Ancak artılı sistem değil, neyse ona göre devam edilmesi yönünde fikir beyan ettiler. Özellikle büyük kulüplerimiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak ben de yabancı sınırlamasının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncuya teşviğin artırılarak gitmesini, bunu oynatanların daha fazla gelir elde etmesi yönünde karar bildirdik."Başkan Orman, yabancı oyuncuyla ilgili görüşlerinin TFF'ye bildireceklerini vurgulayarak, "Bundan önceki kararlar Kulüpler Birliğinde alınmadı. Bunları yaşayanlar olarak kendi fikrimizi federasyona bildireceğiz. Yetki federasyonda olduğu için onlar karar verecek." ifadelerini kullandı."Kulüpler Birliği aday çıkarma makamı değil"Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfının TFF'ye başkan adayı çıkarma makamı olmadığını aktardı.Orman, federasyonda 1 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin gündeme geldiğini anlatarak, "Federasyondan beklentilerimiz nelerdir, nasıl bir federasyonun bizi yönetmesi lazım, Türkiye'de futboldan beklentileri konuştuk. Marka değerine çok fazla yatırım yapılması gerektiğini, Süper Lig'in ayrı bir marka olarak dünyada pazarlanması gerektiğini, pazarlama tarafına önemli yatırımlar yapılması gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birliği aday çıkarma makamı değil, aday olursa konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu.