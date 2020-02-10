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Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

10.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:58Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak
Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın 'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00'de başlayacak.
Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Riva, Spor

Kaynak: AA

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