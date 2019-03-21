Kulüpler Birliğinden Yabancı Sınırı Açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz 2019-2020'de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor. Kademeli olarak indirilmesi kararı Kulüpler Birliği'nde alınmadı, 14'e çıkarılması da bizimle alınmadı. Hukuki yetki federasyonda olduğu için federasyon karar verecektir." dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ ADAY ÇIKARTMA MAKAMI DEĞİL"

TFF Başkanlığı ile ilgili bir isim ortaya atılıp atılmadığı hakkındaki soruya Fikret Orman, "Böyle bir konuşma geçmedi. Sadece bizim TFF'den beklentilerimiz neler, nasıl bir federasyonun bizi yönetmesi lazım, beklentilerimiz neler onları konuştuk. Artık Süper Lig'in ayrı bir marka olarak dünyada pazarlanması gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birliği aday çıkartma makamı değil" yanıtını verdi.

"ASYA FEDERASYONU İLE TOPLANTI YAPTIK"

Yurt dışında yapmış olduğu görüşmeleri Kulüpler Birliği toplantısında paylaştığını dile getiren Orman, "Yapmış olduğumuz görüşmeler, Malezya ve UEFA'nın Asya versiyonu olan Asya Federasyonu ile toplantı yaptık, bunları arkadaşlara anlattık. Yeni sezonda lisanslamayı Kulüpler Birliği olarak biz yapmış ve federasyona iletmiştik, bununla ilgili bilgi verdik" diye konuştu.