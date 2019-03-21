21 Mart 2019, 16:54
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Kulüpler Birliğinden Yabancı Sınırı Açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yabancı sınırı hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde." dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz 2019-2020'de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor. Kademeli olarak indirilmesi kararı Kulüpler Birliği'nde alınmadı, 14'e çıkarılması da bizimle alınmadı. Hukuki yetki federasyonda olduğu için federasyon karar verecektir." dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ ADAY ÇIKARTMA MAKAMI DEĞİL"

TFF Başkanlığı ile ilgili bir isim ortaya atılıp atılmadığı hakkındaki soruya Fikret Orman, "Böyle bir konuşma geçmedi. Sadece bizim TFF'den beklentilerimiz neler, nasıl bir federasyonun bizi yönetmesi lazım, beklentilerimiz neler onları konuştuk. Artık Süper Lig'in ayrı bir marka olarak dünyada pazarlanması gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birliği aday çıkartma makamı değil" yanıtını verdi.

"ASYA FEDERASYONU İLE TOPLANTI YAPTIK"

Yurt dışında yapmış olduğu görüşmeleri Kulüpler Birliği toplantısında paylaştığını dile getiren Orman, "Yapmış olduğumuz görüşmeler, Malezya ve UEFA'nın Asya versiyonu olan Asya Federasyonu ile toplantı yaptık, bunları arkadaşlara anlattık. Yeni sezonda lisanslamayı Kulüpler Birliği olarak biz yapmış ve federasyona iletmiştik, bununla ilgili bilgi verdik" diye konuştu.

Fikret Orman, Spor



YORUMLAR (11)
..: Yabancı sınırı mı. 8 yıldır ilgili kanala üyeyim hafta sonunu iple cekiyorum. Üzgümüm ama sınırlama gelirse biz kimi izleyeceğiz. Türk futbolu böyle mi gelişecek dersiniz forma rekabeti olmadan?
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TÜRKO: koca göbekli gecelerden kendini alamayan türk futbolcuların şımarıklığını izlemektense yabancı futbolcuyu tercih ederim
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SERKAN: Koskoca fener ve beşiktaş yabancı kısıtlaması istiyor yazık. Senelerce serbest olsun dediler baktılar anadolu kulüplerine dış geçiremeyince eskisi gibi olsunda 3 büyüklerden biri şampiyon olsun istiyorlar bir fenerli olarak ali başkana hiç yakıştıramadım. Biz şampiyonlar liginde başarı beklerken o ne düşünüyor.yaziklar olsun senin vizyonuna .
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MEMLEKETİM: Siz kim system kim. Batirdiniz kulüpleri kendi reklaminizi yapmak icin. Insallah daha beter olursunuz.
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TEMEL: Talisca ve Babel gidince Beşiktaş çareler aramaya başladı,daha beter olun.
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